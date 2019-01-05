Карло Кудичини: Не сомневаюсь, что Мората продолжит забивать и дальше

Футбол 05 января 2019 23:55 Источник: ФК «Челси»

Помощник главного тренера «Челси» Карло Кудичини оценил игру нападающего Альваро Мораты в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Ноттингем Форест» (2:0).

- Альваро сыграл важную роль в сегодняшнем выступлении. Он хорошо работал на команду как в обороне, так и в атаке. Важно, что ему удалось забить. Это придаст ему уверенности в собственных силах. Мы довольны его сегодняшней игрой, но и без забитых мячей в предыдущих матчах он был полезен для команды. Надеюсь, сегодняшние голы укрепят его дух и позволят ему играть более раскрепощенно.

Он отличный нападающий и обладает всеми необходимыми качествами. Ему удалось вернуть уверенность в собственных силах, и я не сомневаюсь, что он продолжит забивать и дальше. Каждый игрок обладает своими особенностями, и каждый воспринимает критику по-разному. Главное, что он продолжает упорно трудиться на тренировках и стремится к лучшему. Помимо голов, важна та работа, которую он выполняет в интересах команды, - передает слова Кудичини пресс-служба «Челси».

Добавим, что соперник «Челси» по 1/16 финала Кубка Англии определиться позднее.