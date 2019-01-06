Эден Азар: Фабрегас уже немного староват, но все еще очень хорош

Футбол 06 января 2019 00:26 Источник: Goal.com

Нападающий «Челси» Эден Азар поделился мнением о полузащитнике лондонской команды Сеске Фабрегасе.

- Спустя пять лет я могу сказать, что мне повезло играть вместе с ним в одной команде. Когда он только пришел, мы сделали дубль.

Сеск хорош как на поле, так и за его пределами, и еще он мой хороший друг. Я надеюсь, его ждет светлое будущее. Он уже немного староват, но все еще очень хорош, - приводит слова Азара портал Goal.com.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что матч на Кубок Англии против «Ноттингем Форест» (2:0) станет для что 31-летнего Фабрегаса последним в составе «Челси». Отмечалось, что полузащитник продолжит карьеру в «Монако».

Напомним, что Фабрегас перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2014 года. В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в шести матчах.