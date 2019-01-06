Унаи Эмери: Горжусь игрой Уиллока и Нкетиа

Футбол 06 января 2019 01:05 Источник: BBC

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что гордится игрой молодых футболистов команды в выездном матче третьего раунда Кубка Англии против «Блэкпула» (3:0).

- Для нас было важно одержать победу в сегодняшнем матче. Мы навязали сопернику нашу игру и точно следовали плану на этот матч. Было приятно видеть хорошую игру молодых футболистов.

Я очень горжусь Джо Уиллоком и Эдди Нкетиа, потому что у Эдварда было три шанса забить, а Уиллок отличился дважды. Они очень хорошо тренируются со второй командой, и с нами также хорошо поработали, - приводит слова Эмери BBC.

Напомним, что в соперник «Арсенала» по 1/16 финала Кубка Англии определиться позднее.