В Италии сообщили, что «МЮ» готов заплатить сумму отступных за Маноласа

Футбол 06 января 2019 10:19 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Гичунцев Артур

Такой информацией располагает издание La Gazzetta dello Sport.

Защитник "Ромы" Костас Манолас может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона.

Согласно источнику, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить итальянскому клубу сумму отступных за греческого футболиста, которая составляет 36 млн евро.

При этом англичане предлагают 27-летнему игроку контракт с зарплатой в 6 млн за сезон. Интерес к Маноласу также проявляет "Ювентус".

Отмечается, что руководство "Ромы" пытается убедить защитника продлить соглашение, чтобы прописать новую сумму отступных, однако, на данный момент им не удалось договориться.

В текущем сезоне игрок "волков" провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.