Эмери рассказал о трансферных планах «Арсенала»

На данный момент лондонский клуб занимает 5-е место в таблице АПЛ.
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал информацию о возможном обновлении состава.
"Руководство работает над трансферами нескольких игроков. Думаю, они смогут помочь команде.
Возможно, клубу следует пригласить центрального защитника, а также правого или левого вингера. Нам нужны игроки, которые готовы помочь в нужный момент", – приводит слова Эмери Goal.com.
Ранее сообщалось, что "пушкари" договорились о переходе хавбека "Барселоны" Дениса Суареса, с которым Эмери работал в "Севилье".