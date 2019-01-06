Эмери рассказал о трансферных планах «Арсенала»

Футбол 06 января 2019 12:20 Источник: Goal.com Автор: Гичунцев Артур

На данный момент лондонский клуб занимает 5-е место в таблице АПЛ.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал информацию о возможном обновлении состава.

"Руководство работает над трансферами нескольких игроков. Думаю, они смогут помочь команде.

Возможно, клубу следует пригласить центрального защитника, а также правого или левого вингера. Нам нужны игроки, которые готовы помочь в нужный момент", – приводит слова Эмери Goal.com.

Ранее сообщалось, что "пушкари" договорились о переходе хавбека "Барселоны" Дениса Суареса, с которым Эмери работал в "Севилье".