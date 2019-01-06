Главный тренер «Трактор Сази» опроверг информации о переходе Азмуна

Футбол 06 января 2019 13:26 Автор: Сметанникова Дарья

В СМИ появилась информация, что форвард «Рубина» Сердар Азмун договорился о переходе в иранский клуб «Трактор Сази».

Главный тренер «Трактор Сази» Махаммад Тагави опроверг информация о договоренности с нападающим казанского клуба.

«Азмун — отличный футболист и игрок сборной Ирана, но у меня нет новостей о его переходе в «Трактор». Он может стать игроком хорошего европейского клуба, однако, насколько мне известно, нет никаких разговоров о его трансфере в нашу команду. Знаю, что несколько месяцев назад Сердар встречался с владельцем «Трактора», но у меня нет никаких новостей касательно его перехода», - цитирует Тагави Asriran.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса. Его контракт с «Рубином» действует до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 9,50 млн евро.