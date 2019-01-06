Андрей Шевченко: Гаттузо – идеальный вариант для «Милана»

Футбол 06 января 2019 14:10 Источник: Football Italia Автор: Сметанникова Дарья

Бывший нападающий «Милана», работающий наставником сборной Украины, Андрей Шевченко оценил работу главного тренера итальянской команды Дженнаро Гаттузо.

«Милан» должен играть в Лиге чемпионов, это их место. Сейчас команда является долгосрочным проектом. Требуется время и терпение.

Гаттузо идеальный вариант для «Милана» на позицию главного тренера. Мне импонирует его приверженность клубу. Надо поддерживать его. Гаттузо придает клубу индивидуальность и чувство принадлежности. Он идеален для нынешнего «Милана», - цитирует Шевченко Football Italia.

После 19 туров «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 31 очко.