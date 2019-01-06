Источник: Азмун не перейдет в зимнее трансферное окно в иранский клуб

Футбол 06 января 2019 14:28 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Ранее в СМИ сообщали, что форвард «Рубина» Сердар Азмун ведет переговоры с иранским клубом «Трактор Сази».

По информации Sport24.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, данная информация не соответствует действительности.

Ранее также главный тренер «Трактор Сази» Махаммад Тагави опроверг информация о договоренности с нападающим казанского клуба.

В текущем сезоне Азмун провел 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса. Его контракт с «Рубином» действует до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 9,50 млн евро.