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Футбол06 января 2019 14:37Источник: MarcaАвтор: Сметанникова Дарья

Тухель – об уходе Рабьо: Случиться может все что угодно

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с уходом полузащитника Адриена Рабьо.

Ранее сообщалось, что Рабьо присоединится к «Барселоне» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«Сложилась непростая ситуация. Адриен не первый игрок, кто столкнулся с такой проблемой, но он продолжает работать и остается профессионалом. Этого я от него и ожидаю. Уверен, так будет и дальше. Нам всем нужно быть профессионалами. Остальные игроки «ПСЖ» в курсе. Это сложная ситуация, но Рабьо все еще является футболистом нашего клуба, поэтому случиться может все что угодно», - цитирует Тухеля Marca.

Рабьо в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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