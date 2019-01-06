Тухель – об уходе Рабьо: Случиться может все что угодно

Футбол 06 января 2019 14:37 Источник: Marca Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с уходом полузащитника Адриена Рабьо.

Ранее сообщалось, что Рабьо присоединится к «Барселоне» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«Сложилась непростая ситуация. Адриен не первый игрок, кто столкнулся с такой проблемой, но он продолжает работать и остается профессионалом. Этого я от него и ожидаю. Уверен, так будет и дальше. Нам всем нужно быть профессионалами. Остальные игроки «ПСЖ» в курсе. Это сложная ситуация, но Рабьо все еще является футболистом нашего клуба, поэтому случиться может все что угодно», - цитирует Тухеля Marca.

Рабьо в текущем сезоне провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.