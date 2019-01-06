«Лацио» хочет арендовать нападающего «Барселоны» Малкома - Советский спорт
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Футбол06 января 2019 16:14Источник: All SportАвтор: Сметанникова Дарья

«Лацио» хочет арендовать нападающего «Барселоны» Малкома

Форвард «Барселоны» Малком близок к переходу в чемпионат Италии.

По информации Sport, «Лацио» хочет арендовать 21-летнего бразильца до конца сезона.

Напомним, Малком был близок к подписанию контракта с другой римской командой «Ромой». В последний момент нападающий сменил рейс и отправился в каталонский клуб.

У Малкома дефицит игровой практики в «Барселоне», но он намерен остаться на «Камп Ноу» по крайней мере до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Гуанчжоу Эвергранд» предложил за Малкома 50 миллионов евро.

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