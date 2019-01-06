Сеск Фабрегас: Надеюсь, я еще долго буду техничным игроком

Футбол 06 января 2019 16:24 Источник: ФК «Челси» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас оценил свою технику.

«Образцовая игра в пас? Мне всегда это было присуще. Есть ощущение, что это умение росло и развивалось вместе со мной. Такие вещи действительно никуда не уходят, потому что это техника. С возрастом может ухудшиться физическая форма, острота, резкость, но техника остается. Надеюсь, я еще долго буду техничным игроком», - цитирует Фабрегаса пресс-служба «Челси».

Фабрегас накануне провел последний матч в составе лондонского клуба. 31-летний игрок выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач, став чемпионом Англии.