Ромелу Лукаку: Сульшер использует мои сильные стороны

Футбол 06 января 2019 16:47 Источник: Sky Sports Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением насчет изменений в команде после прихода Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.

«Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — «Манчестер Юнайтед», стараемся выигрывать в каждом матче.

Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, каким нападающим я являюсь, и просто использует мои сильные стороны», - цитирует Лукаку Sky Sports.

Лукаку после ухода Жозе Моуринью забил три мяча в трех матчах «Манчестер Юнайтед».