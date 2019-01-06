Ромелу Лукаку: Сульшер использует мои сильные стороны - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол06 января 2019 16:47Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

Ромелу Лукаку: Сульшер использует мои сильные стороны

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением насчет изменений в команде после прихода Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.

«Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — «Манчестер Юнайтед», стараемся выигрывать в каждом матче.

Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, каким нападающим я являюсь, и просто использует мои сильные стороны», - цитирует Лукаку Sky Sports.

Лукаку после ухода Жозе Моуринью забил три мяча в трех матчах «Манчестер Юнайтед».

#лукаку ромелу#сульшер оле-гуннар#фк манчестер юнайтед#апл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта