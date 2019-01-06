Ромелу Лукаку: Сульшер использует мои сильные стороны

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением насчет изменений в команде после прихода Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.
«Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — «Манчестер Юнайтед», стараемся выигрывать в каждом матче.
Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, каким нападающим я являюсь, и просто использует мои сильные стороны», - цитирует Лукаку Sky Sports.
Лукаку после ухода Жозе Моуринью забил три мяча в трех матчах «Манчестер Юнайтед».