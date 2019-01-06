Асхабадзе – об уходе Самедова: Раньше в «Спартаке» старались провожать игроков достойно

Футбол 06 января 2019 18:14 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мнением насчет расторжения контракта с полузащитником Александром Самедовым.

«Тренер все сказал, что это его решение. По его видению этот игрок по каким-либо причинам ему не подходит. Это его мнение, наверное, поэтому и решили прекратить отношения.

По-моему мнению это не совсем логично. Если клуб расторгает контракт с игроком, не экономя средства, а выплачивая ему полностью зарплату, то это выглядит не совсем логично.

Лично я не думаю, что такой игрок, как Самедов, который совершенно неконфликтный и профессионал во всех аспектах помешал бы коллективу и не отработал бы до конца с полной самоотдачей свой контракт. Я бы их понял, если бы они сэкономили на этом. Но здесь это выглядит не совсем логично.

В свою бытность, когда я работал в клубе, мы старались провожать игроков достойно. Возвращаясь к Самедову — если бы игрок доработал свой контракт до конца и клуб устроил бы прощальный матч в любом формате, то это пошло бы клубу только на пользу», - приводит слова Асхабадзе Sport24.ru.