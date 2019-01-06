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Футбол06 января 2019 19:30Источник: ФК «Челси»

Сеск Фабрегас: Молодым игрокам я советую наслаждаться каждой секундой

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас дал совет молодым игрокам.

- Такое ощущение, что я начал играть на профессиональном уровне только на прошлой неделе, и вот уже 15 лет пролетело. Много времени прошло, но молодым игрокам, когда они только начинают, я советую наслаждаться каждой секундой, потому что все очень быстро проходит.

В футболе надо быть готовым к бою каждые три дня, необходимо уметь справляться с критикой, спокойно относиться, когда люди оценивают, насколько ты хорош – бывают взлеты и падения. Иногда кажется, что ты еще молод, что впереди много времени, но время летит быстро, так что нужно наслаждаться каждой секундой, - приводит слова

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что матч на Кубок Англии против «Ноттингем Форест» (2:0) станет для что 31-летнего Фабрегаса последним в составе «Челси». Отмечалось, что полузащитник продолжит карьеру в «Монако».

Фабрегас выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач, став чемпионом Англии. В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в шести матчах.

#фк челси#фабрегас сеск#апл
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