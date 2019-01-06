Сеск Фабрегас: Хадсон-Одой талантлив, и может стать потрясающим игроком

Футбол 06 января 2019 19:40 Источник: ФК «Челси»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас считает, что нападающий команды Каллум Хадсон-Одой сможет заявить о себе в мировом футболе.

- У него есть все данные, чтобы заявить о себе в мировом футболе. Я ему уже сказал, что, если он не доберется до самого пика, я буду сильно разочарован, потому что он талантлив, и может стать потрясающим игроком. Он может стать футболистом мирового уровня, просто необходимо не витать в облаках и много и упорно работать. Он скромный парень, ему нравится футбол, и, надеюсь, он уже скоро заявит о себе, - приводит слова Фабрегаса пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Хадсона-Одои заинтересована мюнхенская «Бавария», которая готова заплатить за 18-летнего форварда € 33 млн.