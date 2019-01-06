«Реал» - «Реал Сосьедад»: Стартовые составы команд

Футбол 06 января 2019 19:58 Источник: «Советский спорт»

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Реала Сосьедад» на матч 18-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: К. Навас, Начо, Одриосола, Регилон, Ф. Вальверде, Иско, Себальос.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Элустондо, Муньос, Диего Льоренте, Морено, Ильяраменди, Мерино, Сурутуса, Янузай, Оярсабаль, Виллиан Жозе.

Запасные: Субиаурре, Сальдуа, Ле Норман, Субельдия, Пардо, Хуанми, Орхильес.

Добавим, что встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 20:30 по московскому времени.