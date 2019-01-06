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Футбол06 января 2019 21:54Источник: Corriere dello Sport

«Наполи» договорился с «Дженоа» о трансфере Куаме за 20 миллионов евро

«Наполи» близок к приобретению форварда «Дженоа» Кристиана Куаме.

Как сообщает Corriere dello Sport, клубы договорились о трансфере нападающего за 20 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Дженоа» получит в случает последующей перепродажи игрока.

Как отмечается, окончательно сделка будет оформлена в ближайшую среду, когда футболист пройдет медосмотр.

Сумма личного контракта 21-летнего форварда составит 500 тысяч евро за сезон.

В текущем сезоне Куаме забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 20 играх за «Дженоа».

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