«Наполи» договорился с «Дженоа» о трансфере Куаме за 20 миллионов евро

«Наполи» близок к приобретению форварда «Дженоа» Кристиана Куаме.
Как сообщает Corriere dello Sport, клубы договорились о трансфере нападающего за 20 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Дженоа» получит в случает последующей перепродажи игрока.
Как отмечается, окончательно сделка будет оформлена в ближайшую среду, когда футболист пройдет медосмотр.
Сумма личного контракта 21-летнего форварда составит 500 тысяч евро за сезон.
В текущем сезоне Куаме забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 20 играх за «Дженоа».