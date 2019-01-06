Тьерри Анри: Фабрегас все еще остается игроком «Челси»

Футбол 06 января 2019 22:00 Источник: Le 10 Sport

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал возможный переход в команду полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

- Лично я не видел последней игры «Челси». Если он совершил круг почета, то он этого заслуживает, особенно учитывая то, что он сделал в Англии с «Челси» и немногим раньше с «Арсеналом». В любом случае, он все еще остается игроком «Челси», - цитирует Анри Le 10 Sport.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что матч на Кубок Англии против «Ноттингем Форест» (2:0) станет для что 31-летнего Фабрегаса последним в составе «Челси». Отмечалось, что полузащитник продолжит карьеру в «Монако».