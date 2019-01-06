«Реал» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» в матче чемпионата Испании

Футбол 06 января 2019 22:20 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Реала» проиграли «Реал Сосьедаду» в домашнем матче 18-го тура испанской примеры со счетом 0:2.

В составе команды из Сан-Себастьяна голами отметились Виллиан Жозе и Рубен Пардо.

Отметим, что на 61-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля бы удален форвард мадридской команды Лукас Васкес.

После этой победы «Реал Сосьедад», набрав 22 очка, поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Реал», имея в активе 30 баллов, располагается на пятом месте.

В следующем матче «Реал» в гостях встретится с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Эспаньол».

Чемпионат Испании

18-й тур

«Реал» – «Реал Сосьедад» - 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Виллиан Жозе (3, пен.), 0:2 – Пардо (83).

«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело (Регилон, 77), Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Иско, 57), Васкес, Кроос (Себальос, 80), Винисиус Жуниор, Бензема.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Муньос (Субельдия, 84), Элустондо (Сальдуа, 69), Морено, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Мерино (Пардо, 73), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Виллиан Жозе (36), Васкес (40), Марсело (52), Модрич (75), Иско (88).

Удаление: Васкес (61).