Александр Шикунов: Созвонились с Самедовым, решили поработать вместе

Футбол 06 января 2019 22:47

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что бывший Александр Самедов близок к переходу в самарский клуб.

- Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всем договорились. Официально все будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно, - приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Напомним, что 5 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с 34-летним полузащитником. Всего Самедов провел за «Спартак» 105 матчей, записав на свой счет 14 голов и 10 результативных передач.