Годин будет зарабатывать в «Интере» 6 миллионов евро

Защитник «Атлетико» Диего Годин согласовал условия личного контракта с «Интером», информирует Football Italia.
Как сообщает издание со ссылкой на Sky Sport Italia, соглашение будет подписано на два года с возможностью продления еще на год.
Отмечается, что при этом 32-летний защитник будет зарабатывать в миланском клубе 6 миллионов евро за сезон.
Напомним, что действующий контракт защитника с испанской командой рассчитано до конца текущего сезона, летом Годин сможет перейти в «Интер» на правах свободного агента.
В текущем сезоне Годин провел за мадридский клуб 14 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет 2 забитых мяч и 2 результативные передачи.