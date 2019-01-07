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Футбол07 января 2019 00:24Источник: Football Italia

Годин будет зарабатывать в «Интере» 6 миллионов евро

Защитник «Атлетико» Диего Годин согласовал условия личного контракта с «Интером», информирует Football Italia.

Как сообщает издание со ссылкой на Sky Sport Italia, соглашение будет подписано на два года с возможностью продления еще на год.

Отмечается, что при этом 32-летний защитник будет зарабатывать в миланском клубе 6 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующий контракт защитника с испанской командой рассчитано до конца текущего сезона, летом Годин сможет перейти в «Интер» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Годин провел за мадридский клуб 14 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет 2 забитых мяч и 2 результативные передачи.

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