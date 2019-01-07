Голы Месси и Суареса принесли «Барселоне» победу над «Хетафе»

Футбол 07 января 2019 00:35 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Хетафе» в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

В составе каталонской команды голами отметились Лионель Месси и Луис Суарес. У хозяев поля отличился Хайме Мата.

После этой победы «Барселона», набрав 40 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Хетафе», имея в активе 25 баллов, занимает седьмую строчку.

В следующем матче «Барселона» на своем поле сыграет против «Эйбара», а «Хетафе» в гостях встретится с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании

18-й тур

«Хетафе» – «Барселона» - 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Месси (20), 0:2 – Суарес (39), 1:2 – Мата (43).

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Даконам, Антунеш, Фулькье (Молина, 57), Арамбарри, Максимович, Портильо (Ибаньес, 84), Суарес, Анхель (Сайс, 74), Мата.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Аленья, 88), Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Дембеле (Коутиньо, 84), Месси, Суарес.

Предупреждения: Артур (12), Альба (15), Фулькье (15), Суарес (61), Видаль (65), Кабрера (69), Максимович (77).