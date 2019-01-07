Голы Месси и Суареса принесли «Барселоне» победу над «Хетафе»

Футболисты «Барселоны» одержали победу над «Хетафе» в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.
В составе каталонской команды голами отметились Лионель Месси и Луис Суарес. У хозяев поля отличился Хайме Мата.
После этой победы «Барселона», набрав 40 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Хетафе», имея в активе 25 баллов, занимает седьмую строчку.
В следующем матче «Барселона» на своем поле сыграет против «Эйбара», а «Хетафе» в гостях встретится с «Вильярреалом».
Чемпионат Испании
18-й тур
«Хетафе» – «Барселона» - 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Месси (20), 0:2 – Суарес (39), 1:2 – Мата (43).
«Хетафе»: Сория, Кабрера, Даконам, Антунеш, Фулькье (Молина, 57), Арамбарри, Максимович, Портильо (Ибаньес, 84), Суарес, Анхель (Сайс, 74), Мата.
«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Лангле, Артур (Аленья, 88), Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Дембеле (Коутиньо, 84), Месси, Суарес.
Предупреждения: Артур (12), Альба (15), Фулькье (15), Суарес (61), Видаль (65), Кабрера (69), Максимович (77).