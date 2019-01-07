Экс-президент «Локомотива»: «Зенит» должен сыграть в финале Лиги Европы

Футбол 07 января 2019 08:50 Источник: «Спорт уик-энд» Автор: Гичунцев Артур

На стадии 1/16 финала питерский клуб сыграет с "Фенербахче", а "Краснодар" – с немецким "Байером".

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от выступления «Зенита» и «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы. Питерцы в 1/16 финала турнира сыграют с «Фенербахче», а южане – «с Байером».

«Это «Уфе» было бы тяжело играть в плей-офф и параллельно решать задачи в чемпионате, но какие трудности для «Зенита» и «Краснодара»? Наоборот, это может помочь. Когда команда играет в жёстком режиме, она мобилизуется.

Любая средняя европейская команда может обыграть кого-то из наших лидеров, тенденция к этому существует. Но ведь случается и наоборот. Пример – победы ЦСКА над «Реалом». Шансы достаточно высокие, особенно у «Зенита». Питер вообще должен до финала доходить. Есть у меня такая чуйка!

«Краснодар» уже «Севилью» провозил. И не надо ждать на жеребьёвке слабых соперников. Я увидел полурезервный состав «Шальке» в заключительном матче группы с «Локомотивом» и понял, что шансов у нас очень мало. Молодые ребята более мотивированны. А вообще, я очень часто угадываю. Несмотря на все провалы, «Зенит» должен сыграть в финале», – цитирует Наумова «Спорт уик-энд».