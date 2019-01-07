В Швеции сообщили, что «Краснодар» договорился о переходе экс-полузащитника лондонского «Арсенала»

Футбол 07 января 2019 09:01 Источник: Expressen Автор: Гичунцев Артур

Такой информацией располагает издание Expressen.

Хавбек футбольного клуба АИК Кристоффер Олссон продолжит карьеру в чемпионате России.

Согласно источнику, следующим клубом 23-летнего игрока станет "Краснодар", который договорился о его трансфере за 5 млн евро.

Отмечается, что шведский полузащитник, защищавший цвета лондонского "Арсенала", уже побывал в России, где прошел медицинское обследование и согласовал условия личного контракта.

Также сообщается, что о его переходе "быки" объявят на этой неделе.

В текущем сезоне Олссон провел 4 матча не отметившись голевыми действиями на поле. Также в его активе 4 матча в составе национальной команды.