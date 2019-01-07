«Челси» рассчитывает выручить с продажи Фабрегаса 12 млн евро - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 12:00Источник: Mirrorfootball.co.ukАвтор: Гичунцев Артур

«Челси» рассчитывает выручить с продажи Фабрегаса 12 млн евро

Ранее сообщалось, что испанец подпишет контракт с "Монако".

Руководство "Челси" готовится к уходу полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Mirror.

По информации источника, лондонский клуб продолжает переговоры с руководством "Монако" и запрашивает за переход 31-летнего хавбека 12 млн евро.

Напомним, 5 января полузащитник провел последний матч в составе лондонского клуба. 31-летний игрок выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач, став чемпионом Англии.

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