«Челси» рассчитывает выручить с продажи Фабрегаса 12 млн евро

Футбол 07 января 2019 12:00 Источник: Mirrorfootball.co.uk Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что испанец подпишет контракт с "Монако".

Руководство "Челси" готовится к уходу полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Mirror.

По информации источника, лондонский клуб продолжает переговоры с руководством "Монако" и запрашивает за переход 31-летнего хавбека 12 млн евро.

Напомним, 5 января полузащитник провел последний матч в составе лондонского клуба. 31-летний игрок выступал за «Челси» с 2014 года. За это время он провел 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач, став чемпионом Англии.