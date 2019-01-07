«Зенит» и «Бешикташ» претендуют на защитника «Ромы» - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 12:14Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Зенит» и «Бешикташ» претендуют на защитника «Ромы»

Об этом сообщает в своем Twitter турецкий журналист Сафак Малатая.

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, в услугах голландца заинтересованы "Зенит" и "Бешикташ".

Отмечается, что итальянский клуб готов отдать голландца в аренду его бывшему клубу "Фейеноорду".

Напомним, "Рома" купила защитника летом 2017 года за 14 миллионов евро. Однако игрок порвал переднюю крестообразную связку левого колена в дебютном матче за римлян и в текущем сезоне провел два матча в чемпионате Италии.

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