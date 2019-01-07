«Вулверхэмптон» готов продать «Спартаку» словацкого полузащитника - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 13:47Источник: The SunАвтор: Гичунцев Артур

«Вулверхэмптон» готов продать «Спартаку» словацкого полузащитника

Об этом сообщает The Sun.

Состав московского "Спартака" может усилить полузащитник "Вулверхэмптона" Кристиан Херц, который в этом сезоне выступает за "ДАК 1904" на правах аренды.

Согласно источнику, англичане готовы продать 20-летнего хавбека, который тренировался в академии "Вулверхэмптона", но за главную команду не провел ни одной игры.

В текущем сезоне Херц сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 2020 года, а трансферный лист оценивается в 550 тысяч евро.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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