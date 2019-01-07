Карло Кудичини: Всегда важно выиграть первый трофей в сезоне - Советский спорт
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Футбол07 января 2019 15:51Источник: ФК «Челси»

Карло Кудичини: Всегда важно выиграть первый трофей в сезоне

Помощник главного тренера «Челси» Карло Кудичини рассказал о желании своей команды выиграть Кубка Лиги.

- В это время матчи идут плотным потоком, и это хорошо, потому что это означает, что мы по-прежнему участвуем во всех турнирах. Через несколько дней у нас будет очень важная игра, нам нужно немного отдохнуть, чтобы восстановиться, а затем идти дальше, поскольку, естественно, это тот турнир, в котором, если доходишь до стадии полуфиналов, хочешь пройти весь путь. Разумеется, мы знаем об уровне соперника.

Всегда важно выиграть первый трофей в сезоне. У тебя есть шанс выиграть его в феврале, что может положительно сказаться на концовке сезона. В клубе мы считаем важными все трофеи. У нас есть шанс выйти в финал, и мы, естественно, хотим добиться успеха, - цитирует Кудичини пресс-служба «Челси».

Напомним, что в полуфинале Кубка лиги «Челси» встретится с «Тоттенхэмом». Первая встреча пройдет 8 января на «Уэмбли», ответный матч состоится 22 числа на «Стэмфорд Бридж».

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