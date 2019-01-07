«ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити» включились в борьбу за Дибалу

Футбол 07 января 2019 18:59 Источник: Tuttosport

Три футбольных клуба включились в борьбу за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Tuttosport.

По информации издания, к итальянскому клубу обратились представили «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Дибала в составе «старой синьоры» принял участие в 22 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

По данным transfermarkt.de, контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его стоимость оценивается в 110 миллионов евро.