Мартино назначен главным тренером сборной Мексики

Футбол 07 января 2019 22:44 Источник: «Советский спорт»

Новым главным тренером сборной Мексики назначен аргентинский специалист Херардо Мартино

Последним местом работы 56-летнего специалиста был американский клуб «Атланта Юнайтед», с которым он выиграл Кубок МЛС.

Подробности соглашения Мартино не разглашаются. По данным мексиканских СМИ, он будет готовить команду к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Incondicionales, this is the beginning of a new journey!! 💪🏼



Meet our new Head Coach. 🇲🇽⚽#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/CIwFyXcPSc — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) 7 января 2019 г.

Первым матчем аргентинца в качестве главного тренера сборной Мексики станет товарищеская встреча с Чили, которая состоится 22 марта.