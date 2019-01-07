Мартино назначен главным тренером сборной Мексики

Новым главным тренером сборной Мексики назначен аргентинский специалист Херардо Мартино
Последним местом работы 56-летнего специалиста был американский клуб «Атланта Юнайтед», с которым он выиграл Кубок МЛС.
Подробности соглашения Мартино не разглашаются. По данным мексиканских СМИ, он будет готовить команду к чемпионату мира-2022 в Катаре.
Incondicionales, this is the beginning of a new journey!! 💪🏼— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) 7 января 2019 г.
Meet our new Head Coach. 🇲🇽⚽#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/CIwFyXcPSc
Первым матчем аргентинца в качестве главного тренера сборной Мексики станет товарищеская встреча с Чили, которая состоится 22 марта.