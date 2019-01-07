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Футбол07 января 2019 22:44Источник: «Советский спорт»

Мартино назначен главным тренером сборной Мексики

Новым главным тренером сборной Мексики назначен аргентинский специалист Херардо Мартино

Последним местом работы 56-летнего специалиста был американский клуб «Атланта Юнайтед», с которым он выиграл Кубок МЛС.

Подробности соглашения Мартино не разглашаются. По данным мексиканских СМИ, он будет готовить команду к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Первым матчем аргентинца в качестве главного тренера сборной Мексики станет товарищеская встреча с Чили, которая состоится 22 марта.

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