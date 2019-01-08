Голы Муньяина и Уильямса принесли победу «Атлетику» в матче с «Сельтой»

Футбол 08 января 2019 01:00 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Икер Муньяин (19-я минута) и Иньяки Уильямс (54), а у хозяев поля единственный мяч забил Франсиско Бельтран (45+2).

«Атлетик» довел беспроигрышную серию в примере до четырех игр и с 19 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре баски 13 января примут «Севилью», а «кельты» двумя днями ранее на выезде сыграют с «Райо Вальекано».