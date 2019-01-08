Голы Муньяина и Уильямса принесли победу «Атлетику» в матче с «Сельтой» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол08 января 2019 01:00Источник: «Советский спорт»

Голы Муньяина и Уильямса принесли победу «Атлетику» в матче с «Сельтой»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Икер Муньяин (19-я минута) и Иньяки Уильямс (54), а у хозяев поля единственный мяч забил Франсиско Бельтран (45+2).

«Атлетик» довел беспроигрышную серию в примере до четырех игр и с 19 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Сельта» расположилась на 14-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре баски 13 января примут «Севилью», а «кельты» двумя днями ранее на выезде сыграют с «Райо Вальекано».

#испанская примера#фк атлетик#фк сельта
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта