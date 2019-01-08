Юрген Клопп: 16-летний Хувер хорошо справился в матче с «Вулверхэмптоном» - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 09:39Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Юрген Клопп: 16-летний Хувер хорошо справился в матче с «Вулверхэмптоном»

Голландец дебютировал за «Ливерпуль» в Кубке Англии.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2) на «Молине Стэдиум» оценил игру 16-летнего защитника Ки-Джаны Хувера.

«Нет смысла ставить 16-летнего парня в стартовый состав, – приводит BBC слова немца. – Ты не выпускаешь его, ждешь, пока он будет полностью готов. Но он хорошо справился.

Иногда приходится начинать именно так: когда ты действительно нужен, тогда речь идет о том, насколько ты хорошо готов, а не сколько тебе лет».

Напомним, на шестой минуте голландец заменил получившего травму хорвата Деяна Ловрена. Хувер перешел в «Ливерпуль» в августе прошлого года из «Аякса». Матч с «Вулверхэмптоном» стал первым в его карьере на профессиональном уровне.

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