Юрген Клопп: 16-летний Хувер хорошо справился в матче с «Вулверхэмптоном»

Футбол 08 января 2019 09:39 Источник: BBC Автор: Липкин Антон

Голландец дебютировал за «Ливерпуль» в Кубке Англии.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2) на «Молине Стэдиум» оценил игру 16-летнего защитника Ки-Джаны Хувера.

«Нет смысла ставить 16-летнего парня в стартовый состав, – приводит BBC слова немца. – Ты не выпускаешь его, ждешь, пока он будет полностью готов. Но он хорошо справился.

Иногда приходится начинать именно так: когда ты действительно нужен, тогда речь идет о том, насколько ты хорошо готов, а не сколько тебе лет».

Напомним, на шестой минуте голландец заменил получившего травму хорвата Деяна Ловрена. Хувер перешел в «Ливерпуль» в августе прошлого года из «Аякса». Матч с «Вулверхэмптоном» стал первым в его карьере на профессиональном уровне.