Ловрен травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Вулверхэмптоном»

Футбол 08 января 2019 09:55 Источник: Sky Sports Автор: Липкин Антон

Хорват покинул поле на шестой минуте.

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил травму задней поверхности бедра в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:2) на «Молине Стэдиум».

29-летний хорват вышел в стартовом составе «красных», но уже на шестой минуте был заменен на 16-летнего голландца Ки-Джану Хувера.

«Задняя поверхность бедра, насколько я слышал, – сказал после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, слова которого приводит Sky Sports. – Хотя до игры никаких подозрений не было.

Я спрашивал у всех до игры, никаких признаков травм не было, так что я выбрал такой состав. Не знаю, что бы вы сказали, если бы я начал игру с Фабиньо и Ки-Джаной Хувером. Возможно, некоторые очень умные люди сказали бы, что я проявляю неуважение к турниру или что-либо подобное».

Напомним, по сравнению с матчем с «Манчестер Сити» (1:2) в предыдущем туре премьер-лиги Клопп сделал девять изменений в стартовом составе.

Во втором тайме за 20 минут до конца игры на замену также вышли форварды Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

Добавим, что в списке травмированных «Ливерпуля» остаются еще два защитника – Джо Гомес и Жоэль Матип.