Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

Футбол 08 января 2019 11:30 Источник: «Газета.Ru» Автор: Липкин Антон

Шотландец настроил игроков на борьбу.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон произнес мотивирующую речь перед командой, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun.

77-летний шотландец призвал игроков бороться друг за друга, оставляя все силы на поле.

«Он сказал, что этот состав снова сделает «МЮ» доминирующим, успешным клубом», – сообщил источник британского издания.

Ранее стало известно, что временный главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает, что Фергюсон станет его консультантом.

Напомним, 45-летний норвежец, выступавший за «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона в 1996-2007 годах, возглавил команду до конца сезона после отставки португальца Жозе Моуринью.

После назначения Сульшера «Манчестер Юнайтед» выиграл пять матчей подряд.