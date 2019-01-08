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Футбол08 января 2019 11:30Источник: «Газета.Ru»Автор: Липкин Антон

Фергюсон выступил с речью перед игроками «Манчестер Юнайтед»

Шотландец настроил игроков на борьбу.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон произнес мотивирующую речь перед командой, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun.

77-летний шотландец призвал игроков бороться друг за друга, оставляя все силы на поле.

«Он сказал, что этот состав снова сделает «МЮ» доминирующим, успешным клубом», – сообщил источник британского издания.

Ранее стало известно, что временный главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер рассчитывает, что Фергюсон станет его консультантом.

Напомним, 45-летний норвежец, выступавший за «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона в 1996-2007 годах, возглавил команду до конца сезона после отставки португальца Жозе Моуринью.

После назначения Сульшера «Манчестер Юнайтед» выиграл пять матчей подряд.

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