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Футбол08 января 2019 11:43Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Юрий Семин: Неправильно говорить, что партия Семина победила

В конце декабря «Локомотив» объявил об уходе из клуба гендиректора Ильи Геркуса.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал изменения в руководстве клуба.

29 декабря «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Геркусом и назначении на эту должность Василия Кикнадзе.

– Как относитесь к преобладающему мнению относительно этих событий: «Партия Семина победила»?
– Неправильно так говорить, – приводит слова Семина официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Наверное, для перемен были основания. Сейчас идет аудит, новый генеральный директор приступает к работе. Он хорошо знает все наши проблемы, давно входит в совет директоров «Локомотива».

Особенно порадовало в личных беседах понимание важности системы воспитания игроков: академия – молодежный состав – «Казанка» – первая команда. На этом, как я понимаю, будет сделан большой акцент. Это наша общая цель и задача, работы здесь будет очень много. А для нормального развития клуба в его руководстве должно быть единство.

Напомним, Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года. Именно при нем Семин вновь возглавил команду. За два с половиной сезона красно-зеленые завоевали золото чемпионата России (2018) и стали обладателем Кубка России (2017).

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