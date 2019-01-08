Маурисио Перейра: Мы с семьей решили не продлевать контракт с "Краснодаром"

Футбол 08 января 2019 12:19 Источник: El Pais Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал о своем решении покинуть российскую команду по итогам сезона-2018/19.

«Я в курсе, что ко мне есть интерес. Некоторые команды уже обращались с предложениями. Мы с моей семьей решили, что с «Краснодаром» контракт продлен не будет. Я доиграю полгода в России и все.

У меня есть сын, которому скоро пора будет идти в школу. Ему сложно говорить по-русски. Мы хотим поменять обстановку и найти место, где он сможет говорить на испанском.

Я в России уже шесть лет. Мне повезло играть за отличный клуб. Когда я только пришел в команду, никто не знал, чего от нее ожидать. Мне довелось найти развивающийся проект и поучаствовать в нем», - цитирует Перейру El Pais.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Испании.