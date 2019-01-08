Маурицио Сарри: Теперь могу рассчитывать на Хадсона-Одои наравне с Виллианом и Педро - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 12:42Источник: ФК «Челси»Автор: Липкин Антон

Маурицио Сарри: Теперь могу рассчитывать на Хадсона-Одои наравне с Виллианом и Педро

Итальянец похвалил 18-летнего воспитанника «Челси».

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри перед первым матчем ½ финала Кубка лиги с «Тоттенхэмом» заявил, что 18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои готов к игре за основной состав.

«Думаю, да, он готов, – приводит слова итальянца официальный сайт клуба. – Конечно, у нас есть очень важные игроки на той же позиции, так что кого вы хотите видеть на скамейке: Виллиана или Педро? Я могу сыграть только с двумя вингерами, три – уже сложно.

Он может сыграть, хотя, конечно, иногда он будет в запасе, как Виллиан или Педро, но теперь я могу начать рассматривать его на том же уровне.

Для меня он очень важный игрок. Он молод и сейчас прогрессирует, особенно в оборонительной фазе. Он очень хорошо отыграл в прошлом матче. У него были проблемы в гостевом матче с «Уотфордом», но только из-за трудностей с коленом. Я действительно очень доволен им, я не знаю ситуации с клубом, но для меня он важный игрок».

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провел семь матчей за «Челси». В субботу он сделал две голевые передачи в игре 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0).

Контракт «Челси» со своим воспитанником рассчитан до 2020 года. В декабре появилась информация о том, что на него претендует «Бавария».

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