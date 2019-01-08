«Реал» может арендовать форварда «Дженоа» Пентека

Футбол 08 января 2019 13:54 Источник: AS Автор: Липкин Антон

23-летний поляк забил 19 голов в нынешнем сезоне.

«Реал» рассматривает вариант приглашения форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека, сообщает AS со ссылкой на Onda Madrid.

При этом в Мадриде готовы подписать 23-летнего поляка только в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона.

Пентек проводит первый сезон в «Дженоа» после перехода из «Краковии» в июле прошлого года за 4,5 миллиона евро. Он забил 13 голов в 19 матчах серии A и занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая только бывшему форварду «Реала» Криштиану Роналду, у которого на один мяч больше. Кроме того, на счету Пентека шесть голов в двух матчах Кубка Италии.

Напомним, после 18 туров «Реал» набрал 30 очков и занимает в примере пятое место.