«Реал» может арендовать форварда «Дженоа» Пентека - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 13:54Источник: ASАвтор: Липкин Антон

«Реал» может арендовать форварда «Дженоа» Пентека

23-летний поляк забил 19 голов в нынешнем сезоне.

«Реал» рассматривает вариант приглашения форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека, сообщает AS со ссылкой на Onda Madrid.

При этом в Мадриде готовы подписать 23-летнего поляка только в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона.

Пентек проводит первый сезон в «Дженоа» после перехода из «Краковии» в июле прошлого года за 4,5 миллиона евро. Он забил 13 голов в 19 матчах серии A и занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая только бывшему форварду «Реала» Криштиану Роналду, у которого на один мяч больше. Кроме того, на счету Пентека шесть голов в двух матчах Кубка Италии.

Напомним, после 18 туров «Реал» набрал 30 очков и занимает в примере пятое место.

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