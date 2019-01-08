"Барселона" планирует вернуть Неймара - Советский спорт
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Футбол08 января 2019 15:01Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

"Барселона" планирует вернуть Неймара

«Барселона», окружение Неймара, а также сам футболист намерены добиться возвращения бразильца в каталонский клуб.

Об этом в эфире Catalunya Ràdio сообщил один из журналистов.

По имеющейся информации, действующий скаут «Барселоны» в Бразилии - Андре Кюри накануне Рождества провел встречу с окружением Неймара, где стороны обсудили возможное возвращение игрока.

Более того, Андре Кюри был замечен в обществе ведущего агента Неймара - Пини Захави, который принял непосредственное участие в трансфере бразильца в «ПСЖ», а также близкого друга футболиста - Альваро Косты, чтобы выработать наилучшую стратегию действий.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро.

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