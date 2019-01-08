Олег Кононов: Сегодня контракт с Романом Еременко был расторгнут

Футбол 08 января 2019 17:54 Источник: ФК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что клуб расстался с финским полузащитником Романом Еременко.

- Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы, - приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Напомним, что Еременко перешел в «Спартак» в августе 2018 на правах свободного агента.