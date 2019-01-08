«Севилья» сделала предложение «Челси» по Морате

Футбол 08 января 2019 21:39 Источник: The Mirror

«Севилья» не оставляет попыток заполучить в зимнее трансферное окно нападающего «Челси» Альваро Морату.

По информации Mirror, руководство «Севильи» предлагает заплатить за аренду 26-летнего нападающего «Челси» до конца текущего сезона 5 миллионов фунтов. Летом испанцы будут готовы выкупить контракт игрока за сумму в 35 миллионов фунтов.

Отмечается, что «Челси» не готов отпустить нападающего, не усилив сначала свою команду.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, Мората уже дал согласие на переход в андалузский клуб.

В текущем сезоне испанец забил 9 мячей в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах. Всего на счету форварда 72 встречи в составе «Чесли», в которых он забил 24 мяча и сделал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 45 миллионов фунтов.