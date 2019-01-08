Ивелин Попов: Хочу уверить поклонников «Спартака», что все эти годы я выкладывался в играх на 120 процентов

Футбол 08 января 2019 22:33 Источник: ФК «Спартак» Автор: Ващенко Сергей

Болгарский полузащитник Ивелин Попов дал прощальное интервью официальному сайту «Спартака». Выступая за красно-белых с 2015 года, Попов сыграл в 97 матчах и забил 9 мячей.

— Покидая «Спартак», я хочу поблагодарить всех, с кем провел эти незабываемые три с половиной года: президента клуба Леонида Федуна, вице-президента Наиля Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова, своих партнеров, сотрудников клуба, тренеров Дмитрия Аленичева, Массимо Карреру, Олега Кононова, и конечно, наших замечательных болельщиков.

Тренер и руководители также поблагодарили меня и пожелали всего наилучшего.

Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе красно-белых. «Спартак» навсегда останется в моем сердце.

Горжусь, что писал историю великого клуба вместе с вами. Чего стоит только победа в чемпионате России, которой все так долго ждали!

Кроме того, мне посчастливилось участвовать во множестве ярких матчей, выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как можно забыть гол «Зениту» или гостевую победу над ЦСКА в чемпионском сезоне, когда мне удалось сделать два результативных голевых паса?! А домашнюю ничью с «Ливерпулем», который сейчас громит всех подряд, или крупную победу над «Севильей»?

Хочу уверить поклонников «Спартака», что все эти годы я выкладывался в играх на сто двадцать процентов. Спасибо, что вы это ценили!

Искренне желаю всем спартаковцам удачи! Сейчас у команды есть все, чтобы бороться за самые высокие места и завоевывать трофеи: и российский костяк, состоящий из опытных футболистов, и талантливые легионеры, и очень перспективная молодежь.

Люди приходят и уходят, а «Спартак» — навсегда!