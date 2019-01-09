«Барселона» близка к приобретению Де Йонга

Футбол 09 января 2019 00:55 Источник: AS

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг попал в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает AS со ссылкой на телеканал Esport 3, стороны близки к достижению договоренности о трансфере. Отмечается, что официально о переходе 21-летнего голландского полузащитника будет объявлено 12 января.

Действующий контракт де Йонга с «Аяксом» рассчитан до июня 2022 года. Портал transfermarkt.com оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.

Ранее руководство «Аякса» сообщило, что за де Йонга намерено получить 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Голландии и забил три мяча.