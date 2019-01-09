СМИ: Игуаин станет игроком «Челси»

Футбол 09 января 2019 07:53 Источник: Marca Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает MARCA.

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за "Милан", продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Согласно источнику, "Челси" выкупит право заполучить игрока на второе полугодие, а также получит возможность пригласить его на постоянной основе за 36 млн евро.

Отмечается, что при этом лондонский клуб покинет Альваро Мората. Испанец пополнит ряды "Севильи" до конца текущего сезона на правах аренды.

На данный момент 31-летний Игуаин провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри работал с нападающим в "Наполи".