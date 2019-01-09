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Футбол09 января 2019 07:53Источник: MarcaАвтор: Гичунцев Артур

СМИ: Игуаин станет игроком «Челси»

Об этом сообщает MARCA.

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за "Милан", продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Согласно источнику, "Челси" выкупит право заполучить игрока на второе полугодие, а также получит возможность пригласить его на постоянной основе за 36 млн евро.

Отмечается, что при этом лондонский клуб покинет Альваро Мората. Испанец пополнит ряды "Севильи" до конца текущего сезона на правах аренды.

На данный момент 31-летний Игуаин провел во всех турнирах 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.

Добавим, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри работал с нападающим в "Наполи".

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