«Спартак» вылетел на первый сбор в Дубай

Футбол 09 января 2019 10:12 Источник: ФК «Спартак» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 9 января, в 10:05 рейсом Москва – Дубай московский «Спартак» отправился на первый учебно-тренировочный сбор.

Вместе с тренерским штабом во главе с Олегом Кононовым в ОАЭ полетели 26 футболистов:

Вратари — Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов; защитники — Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Также, на сбор вылетели голкипер Артем Ребров, защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго. Все они продолжат курс реабилитации в Дубае.

Напомним, перед вылетом в ОАЭ футболисты красно-белых прошли тщательное обследование в клинике спортивной медицины в «Лужниках».