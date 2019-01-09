«Краснодар» отправился на первый сбор в Испанию (фото) - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 10:19Источник: ФК «Краснодар»Автор: Сметанникова Дарья

«Краснодар» отправился на первый сбор в Испанию (фото)

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в испанский Эстепон.

«Краснодар» в рамках первого сбора до 22 января проведут два спарринга против сборной Китая U-25 (14 января) и «Базеля» (22 января).

Второй сбор подопечные Мурада Мусаева проведут в Марбелье с 26 января по 6 февраля. В рамках подготовки команда сыграет четыре товарищеские игры: 29 января (соперник пока не определен), 3 февраля двумя составами с «Мальме» и «Нью Инглэнд Революшн», а также 6 февраля с «Локомотивом».

После окончания второго сбора «Краснодар» проведет заключительный этап подготовки на тренировочной базе «Четук».

Напомним, после 17 туров РПЛ «быки» идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

#фк краснодар#Футбол-Россия#рпл
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