«Краснодар» отправился на первый сбор в Испанию (фото)

Футбол 09 января 2019 10:19 Источник: ФК «Краснодар» Автор: Сметанникова Дарья

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» вылетел на первый учебно-тренировочный сбор в испанский Эстепон.

«Краснодар» в рамках первого сбора до 22 января проведут два спарринга против сборной Китая U-25 (14 января) и «Базеля» (22 января).

Второй сбор подопечные Мурада Мусаева проведут в Марбелье с 26 января по 6 февраля. В рамках подготовки команда сыграет четыре товарищеские игры: 29 января (соперник пока не определен), 3 февраля двумя составами с «Мальме» и «Нью Инглэнд Революшн», а также 6 февраля с «Локомотивом».

После окончания второго сбора «Краснодар» проведет заключительный этап подготовки на тренировочной базе «Четук».

Отпуск пролетел быстро, но ребята с отличным настроением собрались сегодня в аэропорту Краснодара! 😉



Прямо сейчас вылетаем в Испанию! Работать! 💪🏻👊🏻 pic.twitter.com/kshw5em8XQ — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 января 2019 г.

Напомним, после 17 туров РПЛ «быки» идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.