Абрамович не стал покупать «Тоттенхэм», сравнив район «шпор» с Омском - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 11:18Источник: The SunАвтор: Сметанникова Дарья

Абрамович не стал покупать «Тоттенхэм», сравнив район «шпор» с Омском

Владелец «Челси», российский бизнесмен Роман Абрамович перед покупкой «синих» рассматривал вариант приобретения других футбольных клубов.

Абрамович раздумывал над покупкой «Тоттенхэма» и даже проводил встречу на этот счет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу «Клуб», написанную двумя журналистами TheWall Street Journal.

Во время поездки по району «шпор» Тоттенхэм Хай-Роуд российский бизнесмен, глядя в окно автомобиля, сказал по-русски: «Это хуже Омска».

Отмечается, что Абрамович также рассматривал вариант приобретения лондонского «Арсенала».

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