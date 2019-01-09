Абрамович не стал покупать «Тоттенхэм», сравнив район «шпор» с Омском

Футбол 09 января 2019 11:18 Источник: The Sun Автор: Сметанникова Дарья

Владелец «Челси», российский бизнесмен Роман Абрамович перед покупкой «синих» рассматривал вариант приобретения других футбольных клубов.

Абрамович раздумывал над покупкой «Тоттенхэма» и даже проводил встречу на этот счет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу «Клуб», написанную двумя журналистами TheWall Street Journal.

Во время поездки по району «шпор» Тоттенхэм Хай-Роуд российский бизнесмен, глядя в окно автомобиля, сказал по-русски: «Это хуже Омска».

Отмечается, что Абрамович также рассматривал вариант приобретения лондонского «Арсенала».