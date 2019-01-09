Три российских клуба проявляют интерес к экс-полузащитнику «Спартака» Попову

Футбол 09 января 2019 11:40 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

31-летний болгарин и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон во вторник.

Бывший футболист «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал уход из московской команды, а также рассказал о своем будущем.

«Наверное, уже ни для кого не секрет, что я покинул «Спартак». Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то время, которое я провел в команде - мы расстаемся исключительно друзьями. Отдельно я бы хотел поблагодарить болельщиков красно-белых за ту поддержку, которую они оказывали клубу. Я неоднократно говорил, что на поле мог ошибаться, но отдавал всего себя и выкладывался на сто процентов каждую проведенную на поле минуту.

Сегодня в «Спартаке» я прошел медицинское обследование, которое показало, что я нахожусь в полном порядке. Сейчас я подожду несколько дней, рассмотрю предложения от трех российских клубов, которые проявляют ко мне интерес, и сделаю свой выбор. Нужно все основательно взвесить, поэтому я изучу, что лучше для меня и для семьи, и сделаю окончательный выбор», - цитирует Попова ТАСС.

Ранее появлялась информация, что Поповым интересуется московское «Динамо».