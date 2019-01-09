Федотов объяснил слухи о назначении Карреры главным тренером «Оренбурга» - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 12:20Источник: «Р-Спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Федотов объяснил слухи о назначении Карреры главным тренером «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал информацию, по которой итальянский специалист Массимо Каррера может возглавить клуб.

«На основании жизненного опыта могу сказать, что слухи, как правило, с течением времени постепенно начинают приобретать реальные очертания. И думаю, просто так подобная информация не появляется. Мы живем в этом мире достаточно давно, и поэтому знаем, как слухи постепенно обрастают мясом.

Ситуация, вероятнее всего, связана с теми событиями, которые в конце года стали происходить в клубе. Ни для кого уже не секрет, что от нас уходит президент клуба Владимир Гнездилов. Пока это не свершилось документально, но ноги, видимо, растут оттуда — вот и появляется такого рода информация.

Сейчас сформирован боеспособный коллектив, который прошел и огонь, и воду, и медные трубы. На определенном этапе он показал результат. Не будем гневить бога — что мы сейчас имеем, это и ценим. Мы уверены в своих силах. Единственное — не хотелось бы, чтобы вокруг команды возникали какие-то внешние проявления, которые способны ее разрушить. Мы знаем, что такое футбол, и как легко в нем можно утратить этот баланс. Но мы со своей стороны приложим все силы, чтобы этот баланс сохранялся», - приводит слова Федотова «Р-Спорт».

«Оренбург» после 16 туров РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

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