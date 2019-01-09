Федотов объяснил слухи о назначении Карреры главным тренером «Оренбурга»

Футбол 09 января 2019 12:20 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал информацию, по которой итальянский специалист Массимо Каррера может возглавить клуб.

«На основании жизненного опыта могу сказать, что слухи, как правило, с течением времени постепенно начинают приобретать реальные очертания. И думаю, просто так подобная информация не появляется. Мы живем в этом мире достаточно давно, и поэтому знаем, как слухи постепенно обрастают мясом.

Ситуация, вероятнее всего, связана с теми событиями, которые в конце года стали происходить в клубе. Ни для кого уже не секрет, что от нас уходит президент клуба Владимир Гнездилов. Пока это не свершилось документально, но ноги, видимо, растут оттуда — вот и появляется такого рода информация.

Сейчас сформирован боеспособный коллектив, который прошел и огонь, и воду, и медные трубы. На определенном этапе он показал результат. Не будем гневить бога — что мы сейчас имеем, это и ценим. Мы уверены в своих силах. Единственное — не хотелось бы, чтобы вокруг команды возникали какие-то внешние проявления, которые способны ее разрушить. Мы знаем, что такое футбол, и как легко в нем можно утратить этот баланс. Но мы со своей стороны приложим все силы, чтобы этот баланс сохранялся», - приводит слова Федотова «Р-Спорт».

«Оренбург» после 16 туров РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.