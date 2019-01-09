Алиссон объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» - Советский спорт
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Футбол09 января 2019 13:19Источник: FourFourTwoАвтор: Гичунцев Артур

Алиссон объяснил, почему отказался от перехода в «Челси»

За трансфер 26-летнего вратаря "красные" заплатили 62 млн евро.

Голкипер сборной Бразилии Алиссон, подписавший контракт с "Ливерпулем" летом 2018 года, рассказал, почему отказался от переезда в "Челси".

"Перешел в "Ливерпуль", потому что решил, что это будет лучшим вариантом для моей карьеры. В тот момент "Челси" искал нового тренера. К тому же, команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

Я всегда восхищался историей "Ливерпуля" и хотел стать его частью", – цитирует Алисона FourFourTwo.

В текущем сезоне голкипер провел 27 матчей, пропустил 17 мячей и 14 раз оставлял ворота "сухими".

#апл#фк ливерпуль#фк челси#алиссон
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