Алиссон объяснил, почему отказался от перехода в «Челси»

Футбол 09 января 2019 13:19 Источник: FourFourTwo Автор: Гичунцев Артур

За трансфер 26-летнего вратаря "красные" заплатили 62 млн евро.

Голкипер сборной Бразилии Алиссон, подписавший контракт с "Ливерпулем" летом 2018 года, рассказал, почему отказался от переезда в "Челси".

"Перешел в "Ливерпуль", потому что решил, что это будет лучшим вариантом для моей карьеры. В тот момент "Челси" искал нового тренера. К тому же, команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

Я всегда восхищался историей "Ливерпуля" и хотел стать его частью", – цитирует Алисона FourFourTwo.

В текущем сезоне голкипер провел 27 матчей, пропустил 17 мячей и 14 раз оставлял ворота "сухими".